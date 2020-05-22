الحشد يعلن تفاصيل عمليات” محاور كركوك” ويؤكد: تم قتل 25 ارهابي بينهم قيادات

2020/05/22 | 21:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك اعلن مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن نتائج عمليات محاور كركوك العسكرية.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي اجرت خلال شهر ايار الجاري 4 عمليات نوعية وخاطفة في اطراف كركوك والحويجة وطوزخورماتو وامرلي والزركة اسفرت عن قتل 25 ارهابي من تنظيم داعش بينهم قيادات وتدمير […]

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