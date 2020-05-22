87 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/05/22 | 21:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 22 أيار/مايو.

سجلت وزارة الصحة 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (6070) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (175830)".

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أضاف "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (87) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: 26

بغداد/ الكرخ: 21

مدينة الطب: 1

البصرة: 2

النجف: 1

السليمانية: 5

أربيل: 5

ديالى: ٤

كربلاء: 3

المثنى: 6

نينوى: 1

ذي قار: 12

- الشفاء: 49 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 10

بغداد / الكرخ: 16

مدينة الطب: 11

البصرة: 9

ذي قار: 3

- الوفيات : 7 حالات موزعة كالتالي:

5 حالات في بغداد/ الرصافة

حالتان في مدينة الطب

مجموع الإصابات : 3964

مجموع حالات الشفاء: 2532

الراقدين الكلي: 1285

مجموع الوفيات: 147.

وفي الأثناء، أعلنت دائرة صحة الرصافة، تفاصيل حالات الإصابة الست والعشرين الجديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن 9 منها بمدينة الصدر، ليكون العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة 980 إصابة.

قال مدير الدائرة عبد الغني الساعدي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "صحة الرصافة سجلت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع 9 إصابات بمدينة الصدر ضمن المحلات 551، 524، 516، 538، وقطاعات 9 و1 و31".

أضاف أن "الإصابات المتبقية سجلت بواقع 5 إصابات في البلديات محلة 744 و 742 و 734 ومضمار العابد والزراعية، وإصابتين في حي أور محلة 341 و345، وإصابتين من الكرخ من الدورة محلة 840 والشرطة الرابعة، وإصابة في المعامل الباوية"، لافتًا إلى أنه "تم تسجيل إصابة في العبيدي محلة 756، وإصابة في سبع قصور شارع أبو علي، وإصابة في حي البساتين محلة 345 ، وإصابة في الشعب محلة 317، وإصابة في شارع النضال محلة 101، وإصابة في حي الغدير محلة 704 وإصابة في الجادرية قرب جسر الطابقين".

أوضح الساعدي أنه "تم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج"، مشيرًا إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 980 إصابة توفي منهم 43 واكتسب الشفاء 419 ومتبقي قيد العلاج 518".

وحذر الساعدي من "تزايد أعداد الإصابات جراء الخرق للحجر الصحي وغياب الالتزام بإجراءات السلامة والتجمعات في العديد من الأحياء السكنية".

كما أعلن الساعدي عن تسجيل عشر حالات شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا.



ستة منها في مدينة الصدر موزعة على المحلات 521 و555 و 556 و قطاع 1 وقطاع 7.

صحة الرصافة سجلت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وحالة واحدة اكتسبت الشفاء في منطقة الشعب محلة 331 وحالة في منطقة الرشاد محلة 771 وحالة في منطقة البلديات قرب دائرة الكهرياء والحالة العاشرة في الزعفرانية محلة 959.

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أضاف المدير العام أن "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم إجراء لهم مجددًا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

بيّن أن "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة أيام فضلًا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

فيما أعلنت دائرة صحة الكرخ، تفاصيل الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.

قالت الدائرة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع تفاصيل الإصابات المسجلة في مستشفياتها بفيروس كورونا اليوم".

- 8 إصابات/الإسكان/محلة 632

إصابتان/الطوبجي/محلة 408

- إصابتان/الحرية/محلة 424

- إصابة واحدة/ام المعالف/محلة 843

- إصابة واحدة/المنصور/محلة 617

-إصابة واحدة/حي الجهاد /محلة 891

- إصابة واحدة/الشرطة الخامسة/الدوانم الزراعي

- إصابة واحدة/الدورة/محلة 834

- إصابة واحدة/ الملحانيه/محلة 883

- إصابتان/الرصافة/الكريعات/محلة 334

- إصابة واحدة/حي العدل/محلة 645.

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