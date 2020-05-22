2020/05/22 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة ثورة..المصور لوسيان بو عبدو يتذكر أيام ثورة الـ17 من أكتوبر في لبنان

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