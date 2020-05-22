إياتا: عودة النقل الجوي إلى المعدلات الطبيعية قد يمتد إلى عامي 2022 أو 2023

2020/05/22 | 21:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط «إياتا»، محمد علي البكري، إن عودة قطاع النقل الجوي إلى المستويات السابقة قبل انتشار فيروس «كورونا» قد يستغرق فترة تمتد إلى عامي 2022 أو 2023 للوصول إلى المعدلات الطبيعية لأعداد المسافرين، مضيفاً: «خلال الأشهر المقبلة سنشهد عودة بطيئة، بحيث تزداد […]

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