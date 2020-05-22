الحمامي يكشف لديه ملفات ضد مفتش وزارة النقل السابق: مصاب بمرض شيزوفرينيا

2020/05/22 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف وزير النقل الاسبق كاظم الحمامي، اليوم الجمعة، انه هناك ملفات مهمة ضد مفتش عام وزارة النقل السابق لم نقم بتزويدها للجهات واطلاع الرأي العام عليها.و انتقد الحمامي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” “تصريحات مفتش عام وزارة النقل السابق لاتهامه بالضلوع باتفاقية شركة لوفتهانزا، “لافتا الى ان ” المفتش […]

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