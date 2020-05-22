2020/05/22 | 21:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز خاطبت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، وزارة التربية بشأن اجراءات الامتحانات الخارجية، مشيرة الى عدم وجود مانع في حال اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تخاطب التربية: لا مانع من إجراء الامتحانات الخارجية بعد اتخاذ الإجراءات الصحية(وثيقة)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تخاطب التربية: لا مانع من إجراء الامتحانات الخارجية بعد اتخاذ الإجراءات الصحية(وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).