رُوزنامةُ الأسبوع: جَائِحَةُ الرَّأسْمَالِيَّة! - كمال الجزولي

2020/05/22 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي (تأخَّرت في النَّشر)الإثنينفي السَّادس من أبريل 2020م أعلنت وزارة العدل السُّودانيَّة عن اكتمال اتِّفاق التَّسوية المبرم، في 13 فبراير 2020م، بينها وبين أسر ضحايا المدمِّرة "يو إس إس كول" الذين كانوا يباشرون إجراءات قضائيَّة ضدَّ حكومة السُّودان أمام المحاكم الأمريكيَّة، تأسيساً على خلفيَّة تفجير تلك المدمِّرة، أثناء تزوُّدها بالوقود في ميناء عدن، بتاريخ 12 أكتوبر2000م، بفعل تعرُّضها ل ......





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