بارزاني: مستعدون لحل المشاكل مع بغداد على أساس الدستور

2020/05/22 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، أن حكومة الإقليم مستعدة لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الدستور.

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