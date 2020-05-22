المباراة الأولى بعد عودة الدوري الإسباني .. مواجهة نارية

2020/05/22 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الجمعة أنه تقرر بشكل نهائي عودة الدوري الإسباني “لا ليغا” مرة أخرى واستئنافه بعد فترة توقف طويلة.

وتوقف الدوري الإسباني مثل باقي الدوريات العالمية منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا الذي تفشى في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية ومستمر حتى الآن.

وذكرت صحيفة "كوب" الإسبانية أن:" الدوري الإسباني سينطلق مرة أخرى يوم الثاني عشر من شهر حزيران القادم".

وكشفت صحيفة الكوب أن:" أول مباراة بعد عودة الدوري الإسباني ستكون بين إشبيلية ضد ريال بيتيس في ديربي الاندلس".

وستقام المباراة يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر حزيران ليلاً.

بغداد اليوم - متابعة

شارك نجم منتخب العراق بكرة القدم، صفاء هادي، في الحملة التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس في جميع أرجاء العالم عل

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن منافسات الدورى الإسبانى لن تعود فى الموعد المحدد سلفا يوم 12 حزيران المقبل، وتأجلت العودة إلى موعد آخر.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن:" الدورى الإسبانى لن يع

بغداد اليوم/ متابعة

ستواجه ما يقرب من 10 أندية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم حالة التعسر المالي، خلال أسابيع، ما لم تتلقى مساعدات عاجلة وضخمة من جانب الحكومة في لندن.

والتعسر المالي حالة تمر فيها الأندية والشركات عندما لا تتمكن فيها من الوفاء

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