الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لفلول “داعش” في جرف النصر

2020/05/22 | 21:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، من احباط محاولة تسلل لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي على الطريق العام الرابط بين جرف النصر ومحافظة الأنبار.وقال بيان لاعلام الحشد تلقته /المعلومة/، إن قوة من قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من التصدي لتعرض شنه عناصر بتنظيم “ داعش” الإرهابي على الطريق العام الرابط […]

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