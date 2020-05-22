البصرة.. إصابة ممرضة تعمل في مستشفى حكومي بفيروس كورونا

2020/05/22 | 21:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر طبي يوم الجمعة تشخيص إصابة ممرضة تعمل في مستشفى حكومي بفيروس كورونا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن ممرضة تعمل في مستشفى الجمهورية بمدينة البصرة أصيبت بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر أنه جرى نقل الممرضة إلى الحجر الصحي في المدينة الرياضية، دون مزيد من التفاصيل بشأن المخالطين من الكادر الطبي والمراجعين.

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