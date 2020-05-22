انفجار يحرق اراض زراعية جنوب الموصل

2020/05/22 | 22:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم، الجمعة، باحتراق أراض زراعية جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حاصدة جنوب الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة في ارض زراعية في قرية نجمة بناحية القيارة جنوب الموصل، انفجرت، مساء اليوم، مستهدفةً حاصدة اثناء عملها بالارض، ما الحق اضرارا بالحاصدة واحتراق مساحات من الارض الزراعية".

واوضح المصدر، أن "قوة من الدفاع المدني باشرت باطفاء النيران"، مشيرا الى أن "قوة امنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وتتعرض أراضٍ زراعية الى عمليات حرق بعضها متعمدة من جهات مجهولة خلال موسم الحصاد، ما يوقع خسائر فادحة.

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