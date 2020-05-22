المجمع الفقهي يعلن يوم الأحد أول أيام العيد في العراق

2020/05/22 | 22:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن المجمع الفقهي العراقي، اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

قال بيان صادر عن المجمع وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بالنظر لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال فإن يوم غد السبت هو مكمل لشهر رمضان وإن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر".

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ما تأثيرها على العراق؟

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