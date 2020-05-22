الكاظمي يهاتف بومبيو بشأن الأزمة الاقتصادية وتأثير أسعار النفط على العراق

2020/05/22 | 22:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التحضيرات للبدء بالحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا.وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته “يس عراق”، ان “رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بحثا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين”.وأضاف […]

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