الأيزيدية ليلى تحكي قصة استعبادها على يد داعش

2020/05/22 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبروها على الإجهاض..الأيزيدية "ليلى تعلو" تعود إلى موقع احتجازها لدى داعش في العراق وتحكي تفاصيل مؤلمة

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