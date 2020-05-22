سوريا – عصيانٌ في سجنٍ يحتجز مقاتلين لداعش في “الطبقة” ينتهي بسيطرة قسد عليه

2020/05/22 | 22:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدَ سجن يضم مقاتلين من تنظيم “داعش” في مدينة “الطبقة”، أمس، عصياناً من جانب السجناء، انتهى اليوم بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» عليه.كشف مصدر من قوى الأمن الداخلي في #الإدارة_الذاتية (طلب عدم ذكر اسمه)…

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