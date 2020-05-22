2020/05/22 | 22:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _صلاح الدين صدت قوات الحشد الشعبي ، اليوم الجمعة ، تسللا لعصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين .وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه ان قوة من الحشد الشعبي تمكنت من صد تسللاً لعصابات داعش في منطقة تل گصيبه في محافظة صلاح الدين، مشيرا لى ان القوة قتلت جميع المهاجمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الحشد تصد تسللاً لعصابات داعش في منطقة تل گصيبه بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الحشد تصد تسللاً لعصابات داعش في منطقة تل گصيبه بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).