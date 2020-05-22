كابيتال انتلجنس تؤكد التصنيف الائتماني لمصرف التنمية الدولي العراقي بنظرة مستقبلية مستقرة

2020/05/22 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..منحت الوكالة العالمية كابيتال انتلجنس للتصنيفات الائتمانية تقييما لمصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل العراقي لأول مرة، حيث جاء تصنيف المصرف الخاص بالقوة والملاءة المالية الاساسية Core Financial Strength “BB-” حيث يعد المصرف من اوائل المصارف التي تحصل على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية.هذا ويعد التصنيف الحاصل عليه المصرف جيد جدا وفي […]

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