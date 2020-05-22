2020/05/22 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنصار ’ثار الله’ يحاولون اقتحام مقر الفصيل بعد مصادرته إثر مقتل متظاهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 22:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنصار ’ثار الله’ يحاولون اقتحام مقر الفصيل بعد مصادرته إثر مقتل متظاهر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنصار ’ثار الله’ يحاولون اقتحام مقر الفصيل بعد مصادرته إثر مقتل متظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).