2020/05/22 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ردا على ما نشرته حول ما هو متداول حول تحرير القدس ومسارا الممكن والمستحيل فيها، ومن باب المحاججة وتقديرا لأهمية الموضع بعيدا عن كل ما يطرح من تناقضات بينية أجتماعيا وسياسيا ودينيا وحتى عسكريا، أرى أن هناك أربع سيناريوهات ممكن طرحها لتكون رؤية بديلة وعملية أيضا في ذلك، هذه الأطروحة ليست للأستهلاك الإعلامي ولا هي ردة فعل بل مقاربة للواقع بكل ما فيه من تعقيد وتركيب ومصالح وصراعات تعتمد في كل واحدة من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير القدس مفاتيح وأوهام بين الممكن والمستحيل - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير القدس مفاتيح وأوهام بين الممكن والمستحيل - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).