إصابة عنصر بالحشد في هجوم شنه داعش في جرف النصر

2020/05/22 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة عنصر ضمن الحشد الشعبي في هجوم شنه تنظيم داعش على ناحية ...





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