2020/05/22 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، مع وزير الخارجية مايك بومبيو، التحضيرات للبدء بالحوا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يبحث هاتفيا مع بومبيو التحضيرات للبدء بالحوار لإستراتيجي بين بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يبحث هاتفيا مع بومبيو التحضيرات للبدء بالحوار لإستراتيجي بين بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).