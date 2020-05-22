مجلس الشورى الايراني: الصهاينة اليوم أصبحوا مسجونين في سجن يُدعَی “اسرائيل”

2020/05/22 | 22:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران، حسين أمير عبداللهيان اليوم الجمعة : لقد شهدنا في السنوات الأخيرة جرائم في منطقة غرب آسيا ومنها الحرب علی الإرهاب في سوريا والعراق وإزالة الحکومة في ليبيا واليمن وانتهاکات صارخة لحقوق الإنسان في البحرين وتطورات مماثلة .لقد حاول اللوبي الصهيوني العالمي نسيان الدفاع […]

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