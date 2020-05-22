في الفلوجة.. الاستخبارات تلقي القبض على ستة إرهابيين وتضبط كدس للعتاد

2020/05/22 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الجمعة، عن القبض على ستة إرهابيين وتضبط كدس للعتاد في الفلوجة.وقالت في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه انها “القت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار”.واضاف انها “ضبطت كدس للعتاد في قضاء الفلوجة من مخلفات […]

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