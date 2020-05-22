المصارف الحكومية مغلقة أيام العيد.. وصرف الرواتب بعد العطلة

2020/05/22 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في مصرف الرافدين، يوم الجمعة، بأن المصرف إلى جانب المصارف الحكومية الأخرى من ضمنها مصرف الرشيد سيستأنف دوامها بعد عطلة عيد الفطر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي استئناف أو مباشرة بالدوام لدى مصرف الرافدين أو المصارف الحكومية الأخرى بما فيها مصرف الرشيد أثناء العطلة الرسمية"، مبينا أن "الدوام معطل أثناء ايام العيد".

وأوضح المصدر، أن "المصارف ستستأنف دوامها، وصرف رواتب موظفي الدولة بعد عطلة العيد"، موضحا انه "بإمكان الموظفين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروع المصارف المنتشرة في بغداد والمحافظات بعد عطلة العيد".

وحددت الحكومة العراقية أيام عطلة عيد الفطر، ابتداءً من يوم الأحد المقبل حتى يوم الخميس، مع فرض حظر التجوال الشامل.

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