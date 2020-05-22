2020/05/22 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن العشرات من أنصار "ثأر الله" هددوا باقتحام مقرهم وطرد القوات الامنية منه، مشيرا الى وقوع اصابات بينهم وبين افراد الامن.

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