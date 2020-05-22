وزير المالية يكشف عن الموظفين المشمولين بتخفيض الرواتب ويتحدث عن جيوب خارج السيطرة تضم مليارات

2020/05/22 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اليوم الجمعة، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخارياً.وقال علاوي لقناة العراقية الإخبارية، إن “الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف […]

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