نجاة راكب واحد على الأقل جراء تحطم الطائرة في كراتشي

2020/05/22 | 22:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت السلطات الباكستانية نجاة شخص واحد على الأقل من أصل نحو 100 شخص كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت اليوم الجمعة في مدينة كراتشي.وذكر المتحدث باسم حكومة ولاية السند، عبد الرشيد تشانا، في بيان له، أن المصرفي المدعو ظفر محمود نجا بأعجوبة من الحادث، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الولاية، مراد […]

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