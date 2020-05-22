«أكلَتها الطيور»: اختفاء مئات الأطنان من الحنطة يُثير السخرية في العراق

2020/05/22 | 22:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ يومين، وحتى اللحظة، ما تزال قضية اختفاء /752/ طناً من الحنطة في مخازن محافظة #النجف في #العراق تشكّل قضية رأي عام ما تكاد تنتهي، ولربما ستستمر لأيام مقبلة.القصّة بدأت، حينما تم الكشف عن…

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