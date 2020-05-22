2020/05/22 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة راي اليوم – بقلم رئيس التحرير ناصر قنديل – في توقيت سياسي غاية في الدقة، حيث التهدئة تسود ملفات الاشتباك الأميركيّ الإيرانيّ في المنطقة، وعشية الإحياء العالميّ ليوم القدس الذي أطلقه قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قبل اثنين وأربعين عاماً، اختارت طهران الخوض في أكبر تحدّ عالميّ بينها وبين واشنطن، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الليلة الفاصلة في الكاريبيّ… وإيران تربح الجولة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الليلة الفاصلة في الكاريبيّ… وإيران تربح الجولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).