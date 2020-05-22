ألم العضلات.. والإجهاد المتكرر

2020/05/22 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن بدأت العمل من المنزل..هل تشعر بألم في الظهر أو في الأصابع؟ إليك التفسير

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