مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف جنسية منفذ الهجوم على قاعدة أميركية 

2020/05/22 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة رغم فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الابيض "اليوم، اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والمعابد والمساجد هي أماكن أساسية تقدم خدمات لا غنى عنها".

وأضاف "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا"، محذرا إياهم بالقول "إذا لم تفعلوا ذلك، فسوف أتجاوز الحكام..



في أميركا نحتاج مزيدا من الصلاة لا أقل".

وشدد أن "بعض المحافظين اعتبروا متاجر الخمور وعيادات الإجهاض أماكن أساسية..



إنهم ليسوا على حق.



لذلك أنا أقوم بتصحيح هذا الظلم".

وتابع "هذه هي الأماكن التي تجمع مجتمعنا معا وتبقي شعبنا متحدا..



الناس يطالبون بالذهاب إلى الكنيسة والمعبد والذهاب إلى مساجدهم".

وبدأت عدة ولايات أميركية مؤخرا بتخفيف إجراءات العزل، وإعادة فتح الأعمال، ومن بينها المطاعم ومتاجر التجزئة، على الرغم من استمرار تسجيل حالات وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، في بلد يعد الأكثر تضررا بالوباء.

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