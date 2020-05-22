مشاريع عديدة في بلدة باطنايا من أجل إعادة الحياة لها

2020/05/22 | 22:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تعرّضت بلدة باطنايا إلى ضرر كبير جراء عمليات التحرير وجراء إحتلالها من قبل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ، وبعد تحريرها من سيطرة القوّات الأمنية العراقية مطلع 2017 من سيطرة تنظم داعش، كان حجم الخراب مهول بحيث أدّى إلى عدم عودة المسيحيين إلى بيوتهم.بدأت عودة الاهالي إلى باطنايا بصورة …

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