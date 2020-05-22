الخدمات النيابية: حكومة الكاظمي لن تنجح الا في هذه الحالة

2020/05/22 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب علاء الربيعي، ان اي نجاح لحكومة الكاظمي لن يتحقق الا بمعالجة الفشل والنهوض بواقع الخدمات المنهار اصلا، متهما أمانة بغداد “بالاخفاق” في تقليل معاناة البغداديين.وقال الربيعي في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “مشكلة الخدمات تحولت بمرور الزمن الى معضلة بنيوية في جسد الدولة العراقية، لانها […]

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