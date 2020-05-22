الميتافيزيقا وأساطير بعض الشعوب - طلعت رضوان

2020/05/22 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان من خلال قراءاتى فى الكتب التى تناولتْ أساطيربعض الشعوب، خاصة الكتب التى كتبها علماء متخصصون فى دراسة الحضارات القديمة (المصرية، اليونانية والبابلية..إلخ) اكتشفتُ أنّ الكثيرمن الأفكارالتى تـمّ العثورعليها فى البرديات وعلى جدران المعابد، قد انتقلتْ إلى الديانة العبرية (اليهودية/ المسيحية/ الإسلام) ومن بين ذلك أنّ الخالق (بغض النظرعن اسمه لدى كل شعب) يستجيب لدعاء من يتوجهون إليه ويتعبدونه..وهذا المعن ......





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