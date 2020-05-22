عن برنامج لحظات قرآنية - أحمد صبحى منصور

2020/05/22 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور تحية للنبلاء المتبرعين جهادا في سبيل الرحمن جل وعلا 1 ـ جاءنا تبرع من شخص نبيل من دولة قطر ـ لا نعرف إسمه ـ فحققت به اكبر أمنية وقتها هي إطلاق قناة أهل القرآن على اليوتوب ، واتخذنا مقرا للتسجيل وسجلنا حلقات فضح السلفية وبدأت به قناة أهل القرآن ( https://www.youtube.com/user/ahlalquran1 ) .



ثم توقفنا فترة ......





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