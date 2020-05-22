الذكرى المئوية لميلاد مغنى الثورة -الشيخ إمام- - رياض حسن محرم

2020/05/22 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم من عمق هزيمة 1967 ولد صوتان غاضبان ليشعلا المرج ضجيجا، هما الشيخ إمام عيسى والشاعر أحمد فؤاد نجم.كانت مصر تغلي ببركان من الغضب واالألم بعد هزيمة يونيو 1967.



وفي فبرايرسنة 1968، خرج عمال حلوان لأول مرة في مظاهرات عارمة احتجاجًا على أحكام الطيران.



شدّت هذه المظاهرات طلاب الحامعة فخرجوا هم أيضًا إلى الشوارع بأعداد ضخمة يهتفون ضد الفساد وضرورة التغيير، وحاولت القيادة السياسية وقتها إمتصاص الغضب، ف ......





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