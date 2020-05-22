باكستان تعلن حصيلة ضحايا الطائرة المكنوبة

2020/05/22 | 23:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الجمعة، إن 41 شخصا على الأقل تأكد مقتلهم في حادث تحطم طائرة تابعة للشركة في منطقة سكنية بكراتشي كبرى مدن باكستان.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص" وكان على متنها 99 شخصا، أثناء اقترابها من المطار ونجا راكبان من الحادث.

وقال المدير التنفيذي أرشد مالك في مؤتمر صحفي: "41 شخصا تأكد مقتلهم في حادث تحطم الطائرة".

وأضاف أن الوكالة المستقلة للتحقيقات بسلامة النقل في باكستان ستحقق في الحادث، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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