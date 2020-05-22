بمنفذ أم قصر الشمالي.. ضبط تلاعب بوصف بضاعة سببت هدراً بالمال العام

2020/05/22 | 23:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط تلاعب في وصف بضاعة سببت هدراً بالمال العام في منفذ أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، تمكن من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة بأنابيب بلاستيكية وملحقاتها وكذلك لاستيك مطاط لصناعة الأحذية […]

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