الاستخبارات تطيح بستة

2020/05/22 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت استخبارات وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة بإلقاء القبض على ستة "إرهابيين" وضبط كدس للعتاد في محافظة الأنبار.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على ستة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار".

وأضافت أن "المديرية ضبطت أيضا كدسا للعتاد في قضاء الفلوجة من مخلفات داعش الإرهابي احتوى بداخلة على ١٠ براميل كبيرة الحجم مملؤة بمادة نترات الامونيوم، و ١٢ قنينة غاز محملة بنترات الامونيوم، حيث تم تفكيك المواد المتفجرة وإحالة الإرهابيين الى الجهات المختصة".

وفي سياق منفصل، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، بـ"انفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية كانت مزورعة في قرية الحد الأخضر بناحية العبارة في محافظة ديالى ، مما ادى الى اصابة احد المواطنين بجروح".

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