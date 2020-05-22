بتهمة الالتفاف على العقوبات الأميركية.. اعتقال صراف إيراني في بريطانيا

2020/05/22 | 23:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اُعتقل الصراف #الإيراني “سجاد شهيدان” في #بريطانيا، بناءً على طلب من #الولايات_المتحدة، بتهمة الالتفاف على العقوبات #الأميركية، وتم ترحيله إلى #واشنطن.وأكد موقع «العربية نت»، أن «مكتب المدعي العام الأميركي اتهم “سجاد شهيدان”، مدير شركة…

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