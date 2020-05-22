ملياردير بارز: كورونا “سيكتب نهاية الاتحاد الأوروبي”

2020/05/22 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز في تصريح يعكس التأثيرات الاقتصادية المدمرة لأزمة وباء كورونا، قال الملياردير جورج سوروس إن الاتحاد الأوروبي ربما يتفكك في أعقاب الجائحة “ما لم يصدر التكتل سندات دائمة لمساعدة الأعضاء الضعفاء مثل إيطاليا”.وتسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين العام الماضي، في توقف أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي، بينما عززت الحكومات الاقتراض […]

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