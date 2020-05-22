الكاظمي وبومبيو يبحثان هاتفياً الازمة الاقتصادية وتحضيرات الحوار الإستراتيجي

2020/05/22 | 23:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بحثا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين البلدين.

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