اجتماع طارئ للناتو عقب انسحاب اميركا من معاهدة السماء المفتوحة

2020/05/22 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يعقد سفراء الدول الأعضاء في حلف الناتو اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لبحث قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة بحجة “خرق روسيا لها” بحسب مصادر في الحلف.وعلى الرغم من أن الحلف لم يؤكد رسميا هذا الاجتماع، إلا أن وسائل إعلام أوروبية أسندت للمصادر نفسها أن الاجتماع سيعقد لتحليل تداعيات القرار الأمريكي […]

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