قوات الحشد الشعبي تدمر مضافة لداعش جنوب غربي كركوك

2020/05/22 | 23:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دمرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مضافة لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب غربي محافظة كركوك.وذكر اعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية دهم وتمشيط لضبط الأمن في قاطع يايجي وناحية الملتقى جنوب غربي كركوك”، مبينا أن “العملية […]

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