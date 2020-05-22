الحشد يدمر مضافة لـ”داعش” جنوب غربي كركوك  

2020/05/22 | 23:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دمرت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، مضافة لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي خلال عملية أمنية جنوب غربي محافظة كركوك.وقال بيان لاعلام الحشد تلقته /المعلومة/ إن قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية دهم وتمشيط لضبط الأمن في قاطع يايجي وناحية الملتقى جنوب غربي كركوك، مبينا أن العملية بدأت من محورين: الأول من […]

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