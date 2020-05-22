2020/05/22 | 23:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنجاز 250 متراً من أعمال تقوية وتعزيز سداد هور الحمار في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنجاز 250 متراً من أعمال تقوية وتعزيز سداد هور الحمار في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنجاز 250 متراً من أعمال تقوية وتعزيز سداد هور الحمار في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).