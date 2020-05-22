فيسبوك.. العمل من المنزل “بشكل دائم”

2020/05/22 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، إن بعض الموظفين سيكون لديهم خيار العمل من المنزل بشكل دائم، في خطوة تسلط الضوء على تأثير فيروس كورونا على أنماط العمل لدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.وأضاف زوكربيرغ أن الشركة ستفتح التوظيف عن بُعد بقوة، إلى جانب نهج أكثر دقة لفتح عمل عن بُعد […]

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