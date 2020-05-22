خلال حظر التجوال.. محافظة كربلاء يدعو المواطنين الى المعايدة عبر الهاتف

2020/05/22 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، المواطنين الى المعايدة عبر الهاتف خلال حظر التجوال، فيما اشار الى ألغاء صلاة العيد في هذه السنة.وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقده اليوم وتابعته “العهد نيوز” ، انه “تقرر منع دخول أي شخص من خارج المحافظة”، مبينا ان “الحظر التجوال الكلي في المحافظة يبدأ من […]

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