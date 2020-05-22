لأول مرة في العراق وكوردستان.. شاهد عالم

2020/05/22 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتضن محافظة دهوك في اقليم كوردستان العراق، "المتحف الغامض"، وهو اول متحف "علمي وثقافي" على مستوى العراق والاقليم، يعتمد زوايا ومحتويات الخدع العلمية.

وقال مدير المتحف المهندس زبير عبد الله لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة اقامة المتحف مستنبطة من تجارب غربية تهتم بتطوير الرؤية العلمية والفكرة الشخصية"، مبينا ان المتحف اقيم بالتعاون مع احد زملاءه المهندسين حيث قررا فتح متحف من هذا النوع "بمواد مصنوعة محليا، وأخرى مستوردة بنسبة 50% من خارج العراق".

وعن محتوى المتحف، اوضح عبد الله ان "المتحف يضم الغرف المقلوبة والمرايا الخادعة وجسر الايدي ومحتويات اخرى للخدع البصرية ومحتويات علمية اخرى"، مشيرا الى أن "مشروع متحف الغموض في دهوك هو مشروع علمي وثقافي مع جوانب ترفيهية".

واضاف مدير المتحف، ان "تجربة متحف الغموض، هو الاول من نوعه في العراق"، مؤكدا أنه "بصدد توسيع التجربة في باقي المحافظات العراقية".

وتابع قائلا، إنه يعمل مع وزميله لفتح متحف مماثل في اربيل ، ومن ثم في السليمانية، معربا عن استعداده وزميله لاعطاء حق الترخيص لفتح المتحف في اي محافظة اخرى للراغبين بهكذا مشروع.

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